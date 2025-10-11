Menü Suche
Trotz Real-Traum: Barça jagt Mora

von Aaron Schlütter - Quelle: Sport
Mora schaut zur Seite @Maxppp

Spätestens mit seinen außergewöhnlichen Leistungen bei der U20-Weltmeisterschaft in Chile hat sich Gilberto Mora in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, sind insbesondere der FC Barcelona und Inter Miami an dem 16-jährigen Mexikaner interessiert, der bereits drei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft absolviert hat. Auch Manchester City, der FC Arsenal, Real Madrid und Paris St. Germain sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Als drittjüngster Spieler erzielte Mora bei der U20-WM in vier Spielen drei Tore und legte zwei weitere auf. Der in seiner Heimat als Wunderkind bezeichnete Spielmacher ist beidfüßig, hat eine feine Technik und weist ein für sein Alter gutes Spielverständnis auf. Seinen Ausbildungsvereinen Club Tijuana dürfte Mora, der von einem Engangement bei den Königlichen träumen soll, erst im kommenden Jahr mit seiner Volljährigkeit in Richtung Europa verlassen.

