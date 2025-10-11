Trotz Real-Traum: Barça jagt Mora

Spätestens mit seinen außergewöhnlichen Leistungen bei der U20-Weltmeisterschaft in Chile hat sich Gilberto Mora in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, sind insbesondere der FC Barcelona und Inter Miami an dem 16-jährigen Mexikaner interessiert, der bereits drei Länderspiele für die A-Nationalmannschaft absolviert hat. Auch Manchester City, der FC Arsenal, Real Madrid und Paris St. Germain sollen die Fühler ausgestreckt haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als drittjüngster Spieler erzielte Mora bei der U20-WM in vier Spielen drei Tore und legte zwei weitere auf. Der in seiner Heimat als Wunderkind bezeichnete Spielmacher ist beidfüßig, hat eine feine Technik und weist ein für sein Alter gutes Spielverständnis auf. Seinen Ausbildungsvereinen Club Tijuana dürfte Mora, der von einem Engangement bei den Königlichen träumen soll, erst im kommenden Jahr mit seiner Volljährigkeit in Richtung Europa verlassen.