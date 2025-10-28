Menü Suche
WM-Qualifikation Südamerika

Leichte Zweifel: Messi will zur WM

von Dominik Schneider - Quelle: NBC
1 min.
Lionel Messi lässt grüßen @Maxppp

Für Lionel Messi steht fest, dass er bei der Weltmeisterschaft 2026 mitwirken will. Im Interview mit ‚NBC‘ erklärte der 38-jährige Weltstar: „Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein und ich würde das sehr gerne.“ Hinsichtlich seiner Fitness hegt der Angreifer von Inter Miami aber leichte Zweifel: „Ich werde das jeden Tag neu bewerten, wenn ich nächstes Jahr mit Inter Miami in die Saisonvorbereitung starte.“

Seinen Vertrag in Miami verlängerte La Pulga kürzlich um drei Jahre bis 2028. „Wir haben die letzte Weltmeisterschaft gewonnen und es wäre spektakulär, diesen Titel verteidigen zu können“, so Messi weiter. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko könnte der Altstar dann in die Riege der ältesten Feldspieler bei einem Großturnier aufsteigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
