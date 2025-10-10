Real & Upamecano: Gute Nachrichten für Bayern

Dayot Upamecanos großer Wunsch ist ein Wechsel zu Real Madrid, berichtete vor wenigen Wochen die ‚Marca‘. Auf allzu große Gegenliebe stößt das in der spanischen Hauptstadt offenbar nicht. Laut einem neuen Bericht der ‚Marca‘ zeigt Real derzeit kein Interesse an einer Verpflichtung des 26-jährigen Franzosen.

Zwar wollen die Königlichen im Sommer unbedingt in der Innenverteidigung nachlegen, ganz oben auf der Wunschliste stehe aber der Name Ibrahima Konaté (26/FC Liverpool), dessen Vertrag ebenfalls ausläuft. Ablösefrei wäre außerdem Marc Guéhi (25/Crystal Palace) zu haben, der nicht nur bei Real, sondern etlichen weiteren Topklubs ein Thema ist.

In trockenen Tüchern ist eine Upamecano-Verlängerung beim FC Bayern damit aber längst nicht. Zwar soll es bereits eine Einigung über das Grundgehalt geben, allerdings fordert die Upamecano-Seite dem Vernehmen nach ein hohes Handgeld von rund 17 Millionen Euro. Der FC Liverpool, Paris St. Germain und Manchester United haben ein Auge auf die Situation.