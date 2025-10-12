Monaco präsentiert Hütter-Nachfolger

Die AS Monaco hat schnell einen Nachfolger für den entlassenen Adi Hütter gefunden. Sébastien Pocognoli kommt per Ausstiegsklausel von unter einer Million Euro von Union Saint-Gilloise zum Tabellenfünften der Ligue 1. Der 38-jährige Belgier unterschreibt einen Vertrag bis 2027.

Mit Saint-Gilloise wurde Pocognoli in der vergangenen Saison Meister und Pokalsieger, auch in dieser Spielzeit stehen die Belgier auf Platz eins. Während seiner aktiven Laufbahn war der ehemalige Linksverteidiger in der Saison 2013/14 für Hannover 96 am Ball.