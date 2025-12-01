Wolfsburgs Plan mit Bauer

Daniel Bauer darf sich weiter Hoffnungen auf eine dauerhafte Anstellung als Cheftrainer des VfL Wolfsburg machen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sieht der Plan der Verantwortlichen vor, mindestens bis Weihnachten mit dem Interimscoach weiterzumachen, sollte er in den nächsten Spielen punkten. Vor Heiligabend bekommen es die Wölfe noch mit Union Berlin (6. Dezember), Borussia Mönchengladbach (13. Dezember) sowie dem SC Freiburg (20. Dezember) zu tun.

Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph will sich gegenüber dem Boulevardblatt nicht in die Karten schauen lassen: „Es ist möglich, dass er einen Weg wie Eugen Polanski gehen kann. Möglich ist auch, dass wir noch mal einen anderen Trainer holen würden.“ Bauer hatte Anfang November von Paul Simonis übernommen, der vom Werksklub nach anhaltender Erfolgslosigkeit vor die Tür gesetzt wurde.