Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Wolfsburgs Plan mit Bauer

von Luca Hansen - Quelle: Bild
1 min.
Daniel Bauer an der Seitenlinie @Maxppp

Daniel Bauer darf sich weiter Hoffnungen auf eine dauerhafte Anstellung als Cheftrainer des VfL Wolfsburg machen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, sieht der Plan der Verantwortlichen vor, mindestens bis Weihnachten mit dem Interimscoach weiterzumachen, sollte er in den nächsten Spielen punkten. Vor Heiligabend bekommen es die Wölfe noch mit Union Berlin (6. Dezember), Borussia Mönchengladbach (13. Dezember) sowie dem SC Freiburg (20. Dezember) zu tun.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufsichtsratschef Sebastian Rudolph will sich gegenüber dem Boulevardblatt nicht in die Karten schauen lassen: „Es ist möglich, dass er einen Weg wie Eugen Polanski gehen kann. Möglich ist auch, dass wir noch mal einen anderen Trainer holen würden.“ Bauer hatte Anfang November von Paul Simonis übernommen, der vom Werksklub nach anhaltender Erfolgslosigkeit vor die Tür gesetzt wurde.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Wolfsburg
Daniel Bauer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Wolfsburg Logo VfL Wolfsburg
Daniel Bauer Daniel Bauer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert