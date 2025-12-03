Barça: Deco spricht über Messi-Rückkehr

Der FC Barcelona plant für den Moment nicht, Lionel Messi nach Ablauf der MLS-Saison auszuleihen. „Ich glaube nicht, dass das möglich ist, da Leo unter Vertrag steht und das nie in Erwägung gezogen wurde. Leo ist und bleibt Leo und könnte immer noch etwas beitragen. Er ist ein großartiger Spieler, aber darüber werden wir nicht sprechen. Die aktuelle Situation ist reine Spekulation“, stellt Sportdirektor Deco gegenüber ‚Cadena SER‘ klar.

Am Samstag (20:30 Uhr) trifft Messi im Playoff-Finale mit Inter Miami auf Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps. Im Anschluss pausiert die MLS für rund vier Monate. In diesem Zeitraum könnte der 38-jährige Ausnahmekönner eine Leihe anstreben, um für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Form zu bleiben. Zurück nach Barcelona wird sein Weg aber scheinbar nicht führen.