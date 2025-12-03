St. Pauli-Zukunft: Klare Tendenz bei Afolayan

Oladapo Afolayan hat beim FC St. Pauli allem Anschein nach keine Zukunft mehr. In den vergangenen drei Pflichtspielen hat es der 28-Jährige nicht mehr in den Kader der Hamburger geschafft, eine vorzeitige Trennung im Winter wäre laut dem ‚kicker‘ daher „die einzig logische Konsequenz“. Der Vertrag des Rechtsaußen läuft im kommenden Sommer aus.

Die Transferperiode im Januar stellt also die letzte Möglichkeit für den Bundesligisten dar, noch eine Ablöse für Afolayan zu kassieren. Trainer Alexander Blessin plant nicht mehr mit dem gebürtigen Londoner, also dürfte auch der Spieler eine Luftveränderung im Winter anstreben.