Wolfsburg kauft Kumbedi

Heimlich, still und leise hat der VfL Wolfsburg einen Transfer eingetütet. Wie der ‚kicker‘ berichtet, gehört Saël Kumbedi längst zum dauerhaften Kader der Niedersachsen. Der Rechtsverteidiger war von Olympique Lyon ausgeliehen, nach seinem fünften Einsatz für die Wölfe griff bereits die vereinbarte Kaufpflicht.

Die notwendigen Einsätze vervollständigte der 20-jährige Franzose bereits am elften Spieltag gegen Bayer Leverkusen (1:3). Für den festen Transfer wurden sechs Millionen Euro Ablöse fällig. Über Bonuszahlungen kann die Summe um zwei weitere Millionen ansteigen.