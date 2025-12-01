Winterklausel: City will Liverpool ausstechen

Manchester City erwägt nicht nur bei Elliot Anderson (23/Nottingham Forest), sondern auch bei Antoine Semenyo (25) einen konkreten Vorstoß. Einem Bericht der ‚Times‘ zufolge denken die Skyblues darüber nach, im Januar die im Kontrakt des Angreifers verankerte Ausstiegsklausel zu ziehen. Umgerechnet rund 74 Millionen Euro würden dann an Ligarivale AFC Bournemouth fließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im Werben um Semenyo muss sich City allen voran mit dem FC Liverpool auseinandersetzen. Die Reds sollen sogar schon Gespräche mit dem Spielerlager geführt haben. Sicher scheint, dass der 32-fache Nationalspieler von Ghana angesichts seiner starken Entwicklung (neun Scorerpunkte in 13 Partien) für den Tabellenelften der Premier League über den Winter hinaus kaum zu halten ist.