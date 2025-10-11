Real: Courtois-Nachfolger gefunden?

Nachwuchs-Torhüter Fran González (20) macht derzeit bei der U20-Weltmeisterschaft auf sich aufmerksam und könnte schon bald in große Fußstapfen treten. Wie die ‚Sport‘ berichtet, sehen die Königlichen in dem 1,99-Hünen aus der eigenen Jugend einen perspektivischen Nachfolger für Thibaut Courtois (33).

An dem Spanier, der bereits mit seinem Vorbild Courtois und mit Italien-Legende Gianluigi Buffon verglichen wird, sollen im Sommer zahlreiche Klubs dran gewesen sein. Real will den Avancen aber gegensteuern und den 2026 auslaufenden Vertrag zeitnah verlängern. Einmal stand González schon für die Profis zwischen den Pfosten, vorerst soll er aber weiter Spielzeit in der Castilla sammeln.