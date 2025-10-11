Nach Auswechslung: Real bangt um Mbappé

Nach dem 3:0-Sieg der französischen Nationalmannschaft über Aserbaidschan sorgt sich Real Madrid um den verletzt ausgewechselten Superstar Kylian Mbappé. Laut der ‚Marca‘ muss der 26-Jährige sogar das Trainingslager verlassen und kehrt zu Real Madrid zurück – mit derselben Verletzung, an der er bereits in der Vorwoche laboriert hatte, die sich nun sogar verschlimmert haben soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Er hat einen weiteren Schlag auf denselben Knöchel bekommen, an dem er sich verletzt hat“, erklärte Nationaltrainer Didier Deschamps auf einer Pressekonferenz. Besonders ärgern dürfte man sich in Madrid darüber, dass der Franzose trotz einer Warnung über die Knöchelprobleme das ganze Spiel bestritt, ehe er in der 83. Minute verletzt ausgewechselt wurde. Neben Mbappé musste auch Franco Mastantuono (18) mit Beschwerden von der argentinischen Nationalmannschaft zurück nach Madrid reisen.