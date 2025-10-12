Bayer: Neuer Schub für Super-Talent Sarco

Bei Bayer Leverkusen hegt man große Hoffnungen, dass Stürmer-Juwel Alejo Sarco gestärkt von der U20-WM in Chile zurückkehren wird. „Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen von Alejo bei der U20-WM. Das Turnier wird ihm guttun, daran habe ich keinen Zweifel“, erklärt Sportchef Simon Rolfes gegenüber der ‚Bild‘, „schon die Nominierung hatte Alejo einen großen Motivationsschub gegeben. Das war in den Tagen vor seiner Abreise bei uns im Training deutlich zu spüren.“

Mit der argentinischen Auswahl steht Sarco nach dem gestrigen 2:0 gegen Mexiko im Halbfinale des Wettbewerbs. Dabei hat der 19-Jährige in fünf Partien bereits vier Treffer erzielt. „Jetzt hoffen wir, dass er mit viel Selbstvertrauen aus Chile zurückkommen wird“, so Rolfes über den Januar-Neuzugang, der bislang noch nicht für die Profis auf dem Platz gestanden hat, aber immerhin schon mehrfach Teil des Spieltagskaders war.