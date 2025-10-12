Drei Hertha-Abgänge besiegelt

Zwölf Verträge laufen bei Hertha BSC zum Saisonende aus. Keinen neuen Kontrakt erhalten laut der ‚Bild‘ Innenverteidiger John Brooks (32) und Mittelfeldspieler Diego Demme (33). Brooks ist auch verletzungsbedingt noch ohne Saisoneinsatz, Demme fällt in Folge einer Kopfverletzung seit dem zweiten Spieltag aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Agustín Rogel (27) wird Berlin verlassen. Der ‚Bild‘ zufolge drängt der Zweitligist beim uruguayischen Innenverteidiger sogar auf eine Trennung schon im Winter, also ein halbes Jahr vor Vertragsende.

Wer bleibt?

Offen ist, wie es mit Innenverteidiger Tim Hoffmann (20) weitergeht. Eine Verlängerung samt Ausleihe soll denkbar sein. Klar ist dagegen, dass die Hertha unbedingt mit Yunus Ünal (17) verlängern will. Der Linksverteidiger steht aber auch bei etlichen Bundesligisten auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Sichtweite ist laut ‚Bild‘ eine Verlängerung mit Ersatztorwart Marius Gersbeck (30). Mit Defensivspezialist Pascal Klemens (20) laufen Gespräche, es lockt allerdings die Bundesliga. Bleiben soll auch Mittelfeldspieler Michael Karbownik (24), eine Entscheidung bei Innenverteidiger Toni Leistner (35) sei erst nach der Saison geplant. Allrounder Jeremy Dudziak (30) hat gerade erst unterschrieben, hier gilt es abzuwarten.

Leihspieler

Fraglich ist, wie es mit den Leihspielern Dawid Kownacki (28/Werder Bremen) und Maurice Krattenmacher (20/FC Bayern) weitergeht. Für Krattenmacher gibt es keine Kaufoption, das Offensivtalent kommt bislang auf neun Einsätze (kein Scorerpunkt). Bei Mittelstürmer Kownacki greift eine drei Millionen Euro hohe Kaufpflicht, sollten die Berliner aufsteigen.