Upamecano: Kein Zugeständnis an Bayern

Dayot Upamecano (26) und seine Berater wollen von ihren Forderungen in den Verhandlungen mit dem FC Bayern offenbar nicht abrücken. Nach Informationen von ‚Sky‘ plant die Spielerseite keine Zugeständnisse an den deutschen Rekordmeister. Stattdessen poche man auf die Vertragsinhalte, die den Münchnern längst präsentiert wurden. Nun liege es am Bundesliga-Tabellenführer, diese an- oder abzulehnen.

Dem Vernehmen nach fordert der französische Innenverteidiger abgesehen von einer Gehaltserhöhung unter anderem ein ordentliches Handgeld über 17 Millionen Euro. Das passt grundsätzlich nicht zum Sparplan der Bayern, die Upamecanos auslaufenden Kontrakt grundsätzlich unbedingt ausdehnen wollen, sich auf dem Markt aber auch nach Alternativen umsehen.