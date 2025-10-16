Monaco-Juwel Bamba verlängert

Die AS Monaco und Eigengewächs Aladji Bamba gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie die Monegassen mitteilen, hat der 19-jährige Mittelfeldmann seinen Vertrag langfristig bis 2030 verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

2021 war Bamba ins Fürstentum gewechselt, in dieser Saison debütierte er für die Profimannschaft. Seither kamen vier weitere Einsätze hinzu, darunter auch einer über 45 Minuten in der Champions League. Setzt er seine rasante Entwicklung weiter fort, werden für den französischen U20-Nationalspieler noch viele weitere Minuten hinzukommen.