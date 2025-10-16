Ligue 1
Monaco-Juwel Bamba verlängert
1 min.
Die AS Monaco und Eigengewächs Aladji Bamba gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie die Monegassen mitteilen, hat der 19-jährige Mittelfeldmann seinen Vertrag langfristig bis 2030 verlängert.
AS Monaco 🇲🇨 @AS_Monaco – 16:00
L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Aladji Bamba ✍️Bei X ansehen
Le milieu de terrain français de 19 ans #MadeInLaDiagonale est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2030 ❤️🤍
2021 war Bamba ins Fürstentum gewechselt, in dieser Saison debütierte er für die Profimannschaft. Seither kamen vier weitere Einsätze hinzu, darunter auch einer über 45 Minuten in der Champions League. Setzt er seine rasante Entwicklung weiter fort, werden für den französischen U20-Nationalspieler noch viele weitere Minuten hinzukommen.
