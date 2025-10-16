PSV veröffentlicht Itakura-Absage

Die PSV Eindhoven hat veröffentlicht, weshalb der Wechsel von Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach im Sommer nicht zustande gekommen ist. In einer vereinseigenen Dokumentation ist zu sehen, wie die sportlichen Verantwortlichen über den 28-Jährigen diskutieren und sich aufgrund seines geringeren Wiederverkaufswertes gegen den Japaner entschieden. „Letztendlich fanden wir Itakura auch einen sehr guten Spieler. Aber es kann immer eine Phase kommen, in der es mal nicht so gut läuft. Dann ist der Wert, den man auf dem Platz hat, entscheidend“, so Geschäftsführer Marcel Brands.

Stattdessen verpflichtete die PSV Yarek Gasiorowski (20). „Dann ist Gasiorowski meiner Meinung nach interessanter. Dieser Junge hat wirklich viel Potenzial“, begründete der kaufmännische Geschäftsführer Frans Janssen die Abkehr von Itakura, der letztlich zu Ajax Amsterdam ging. Dort überzeugte der japanische Nationalspieler zu Beginn, seit Anfang Oktober fällt er aber verletzt aus.