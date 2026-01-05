St. Pauli wird Fehleinkauf los

Der FC St. Pauli hat offenbar einen Abnehmer für Erik Ahlstrand (24) gefunden. Das schwedische ‚Expressen‘ berichtet, dass der Mittelfeldspieler kurz vor dem Wechsel zum niederländischen Erstligisten Heracles Almelo steht. Die Einigung zwischen den Klubs sei in greifbarer Nähe.

Im Januar 2024 verpflichtete St. Pauli den Schweden, der kurz zuvor sein Debüt für die Nationalmannschaft gefeiert hatte, für 650.000 Euro von Halmstads BK. Der Transfer entpuppte sich allerdings als Fehleinkauf. Für die Profis der Kiezkicker kam der Linksfuß seit über einem Jahr nicht mehr zum Einsatz. In dieser Saison stehen acht Pflichtspiele für die Zweitvertretung zu Buche.