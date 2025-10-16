Menü Suche
Kommentar 9
Ex-Trainer lockt: Goretzka im Winter weg?

Leon Goretzka ist in sein letztes Vertragsjahr beim FC Bayern eingebogen. Gerüchte kursieren, dass der zentrale Mittelfeldspieler bereits im Januar den Abflug machen könnte.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Leon Goretzka für Bayern im Einsatz @Maxppp

Leon Goretzka (30) hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach beim FC Bayern durchgebissen, obwohl er regelmäßig als Verkaufskandidat gehandelt wurde. Erneut steht seine Zukunft in München auf der Kippe.

Sein laufendes Vertragswerk besitzt lediglich bis zum Sommer an Gültigkeit, eine Verlängerung zu den aktuellen Top-Bezügen – knapp 17 Millionen Euro jährlich – ist ausgeschlossen. Womöglich spielt Goretzka die Saison aber auch gar nicht in der bayrischen Landeshauptstadt zu Ende.

Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, beschäftigt sich Fenerbahce mit einem Winter-Transfer des 65-fachen deutschen Nationalspielers. Allen voran Trainer Domenico Tedesco, der mit Goretzka schon beim FC Schalke zusammengearbeitet hatte, wolle einen Deal vorantreiben.

Dass die Bayern einem Abgang im Januar zustimmen, darf angesichts des ohnehin schon auf Kante genähten Kaders bezweifelt werden. Offen bleibt, wie Goretzka einem potenziellen Wechsel in die Türkei gegenübersteht. Vielleicht will er in der Rückrunde lieber die Chance nutzen, um sich doch für einen Verbleib an der Säbener Straße zu empfehlen. Voraussetzung dafür sind konstante Leistungen sowie signifikante Gehaltseinbußen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
Süper Lig
FC Bayern
Fenerbahce
Leon Goretzka

Bundesliga Bundesliga
Süper Lig Süper Lig
FC Bayern Logo FC Bayern München
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Leon Goretzka Leon Goretzka
