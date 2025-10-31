Nur Verwarnung für Paquetá

Lucas Paquetá kommt nach seinem Manipulationsskandal mit einem blauen Auge davon. Der 28-jährige Mittelfeldspieler wurde bereits im Sommer vom Vorwurf der Spielmanipulation freigesprochen, heute zog auch die FA nach und beließ es bei einer Verwarnung. Seit 2023 liefen Ermittlungen des englischen Fußballverbands gegen den Brasilianer von West Ham United.

Grund dafür war, dass Familienmitglieder hohe Beträge auf Gelbe Karten für Paquetá gesetzt haben. Der Profi selbst bestritt alle Vorwürfe und zeigte sich zudem unkooperativ bei der Aufklärung. Eindeutig nachgewiesen wurde ihm eine Verstrickung offensichtlich nicht. Da der 59-fache Nationalspieler durch die Vorwürfe trotzdem einen enormen Karriereschaden davontrug, sah die FA nun von einer härteren Strafe ab.