Knallhart: Mainz-Profi „nicht gut genug“

Bo Henriksen hat begründet, warum Maxim Leitsch zuletzt nicht im Kader von Mainz 05 auftauchte. Die ‚Bild‘ zitiert den Cheftrainer des kriselnden Bundesligisten: „Es war keine taktische Entscheidung. Er war nicht dabei, weil ich denke, dass er nicht gut genug ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Harte Worte des Dänen, der in der laufenden Saison erst einmal auf Leitsch in der Startformation zurückgriff. Nach dem 0:2 gegen Borussia Dortmund Ende September erwischte den 27-jährigen Innenverteidiger ein hartnäckiger grippaler Infekt. Der Weg zurück ins Team ist weit – am Saisonende endet sein Vertrag am Bruchweg.