Gladbach-Hoffnungen ruhen auf Reyna

Eugen Polanski ist überzeugt von den Qualitäten von Sommer-Neuzugang Giovanni Reyna (22). Der Interimstrainer von Bundesliga-Schlusslicht Borussia Mönchengladbach sagt laut der ‚Bild‘: „Gio wird uns noch sehr helfen. Fußballerisch ist er brutal gut, er hat einfach ein Auge für das Spiel.“

Der einst hochgehandelte Reyna war im Sommer für vier Millionen Euro von Borussia Dortmund zu den Fohlen gekommen, konnte aber auch aufgrund von Fitnessproblemen bislang kaum helfen. Magere 120 Einsatzminuten stehen zu Buche. Polanski bietet Hilfe an: „Wir überprüfen jeden Bereich, Ernährung, Schlaf, Regeneration, damit er stabiler wird.“ Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) bietet sich im Kellerduell beim FC St. Pauli die nächste Einsatzgelegenheit für Reyna.