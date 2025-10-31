Vergleich mit Shaqiri: Asp Jensen bald bereit für Bayern?

Der FC Bayern hat derzeit 18 Spieler verliehen. Viele der zumeist jungen Akteure sammeln andernorts Spielpraxis, um ihre Entwicklung voranzutreiben. Alle mit dem Ziel, eines Tages für die Profimannschaft der Münchner in der Allianz Arena zu spielen. Einer davon ist Jonathan Asp Jensen. Der junge Däne sorgt gerade in der Schweiz für Furore.

Gestern Abend empfingen die Grasshoppers den BSC Young Boys, am Ende trennten sich beide Teams mit einem 3:3-Unentschieden. Man of the Match: Bayern-Leihgabe Asp Jensen. Der offensive Mittelfeldspieler legte die ersten beiden Tore auf und erzielte den dritten Treffer selbst. Der bisherige Höhepunkt einer starken Saison.

Auch sein Trainer Gerald Scheiblehner war zufrieden mit seinem Schützling, drückte aber gleichzeitig auf die Euphoriebremse. Der ‚Blick‘ zitiert den Übungsleiter nach der Partie: „Cool für uns. Cool für ihn. Er hat aufgezeigt, welche gute individuelle Qualität er hat. Er kann ein Spieler sein, der Spiele entscheidet. Aber es hat auch diesen leichten Ballverlust in der Schlussphase gegeben. Da hat er noch zu lernen, muss routinierter werden. Da muss man dann halt auch mal ein Foul ziehen in einer so entscheidenden Phase. Da ist ihm Shaqiri noch weit voraus. Doch ihm gehört die Zukunft.“

Youngster geht mit dem Flow

Asp Jensen selbst stand ebenfalls zum Interview bereit. Vorrangig beschäftigte sich der 19-Jährige aber mit der Mannschaftsleistung und wollte sich selbst – trotz starker Performance – nicht in den Mittelpunkt rücken: „Wir sind frustriert. Am Ende des Tages stehen wir mit nur einem Punkt da.“ Grundsätzlich sieht er sich aber auf einem guten Weg: „Ich gehe im Moment einfach mit dem Flow, lebe für den Moment.“

Derzeit stehen für dänischen U-Nationalspieler aus neun Ligaspielen vier Tore und zwei Assists zu Buche. Keine schlechte Statistik, bedenkt man, dass die Grasshoppers aktuell den vorletzten Tabellenrang belegen und lediglich zehn Punkte auf dem Konto haben. Bestätigt Asp Jensen seine Leistungen über die gesamte Saison, könnte er bei seiner Rückkehr an die Säbener Straße vielleicht eine Chance bekommen, sich bei Einheiten mit den Bayern-Profis zu zeigen. Dafür bedarf es aber weiterer Entwicklungsschritte und Kontinuität.