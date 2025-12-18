Menü Suche
Nach OP: Olise-Einsatz wackelt

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
Michael Olise im Einsatz für den FC Bayern @Maxppp
Heidenheim FC Bayern

Unter Umständen muss der FC Bayern am Sonntag (17:30 Uhr) zum Jahresabschluss gegen den 1. FC Heidenheim auf Michael Olise (24) verzichten. Nach Informationen der ‚Bild‘ unterzog sich der torgefährliche Franzose einer Augenoperation und setzte Dienstag und Mittwoch mit dem Mannschaftstraining aus. Gestern war immerhin schon eine kleine Laufeinheit möglich.

Ein Risiko wollen die Bayern jedoch nicht eingehen, heißt es. Da Luis Díaz (28) nach abgesessener Gelbsperre wieder zur Verfügung steht, wäre ein Ausfall von Olise – zumindest quantitativ – zu verkraften.

