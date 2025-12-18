Bayern mit großen Plänen: Das ist Mega-Talent Kiala

Lennart Karl (17) entwickelte sich in Windeseile von einem – zumindest außerhalb vom Bayern-Kosmos – unbeschriebenen Blatt zum Dauerbrenner in der Bundesliga, dem von vielen Experten sogar eine WM-Teilnahme im kommenden Jahr zugetraut wird. Neben dem Offensivspieler wird ein weiteres Eigengewächs hoch gehandelt: Cassiano Kiala.

Das Innenverteidiger-Talent ist dieser Tage in aller Munde. Der erst 16-jährige Rechtsfuß wurde zuletzt nicht nur mit Manchester City und dem FC Chelsea in Verbindung gebracht, sondern soll auch von Star-Berater Jorge Mendes umgarnt werden. Wieso haben es so prominente Namen auf den Jungspund abgesehen?

Steiler Aufstieg

Kiala war 2024 aus der Jugendabteilung von Hertha BSC an die Säbener Straße gewechselt, kam dort zunächst für die U17 zum Einsatz, empfahl sich aber schnell für höhere Aufgaben. Im Sommer durfte er bei der Klub-WM mit dabei sein, kurz darauf avancierte er zum jüngsten Spieler, der je für die Zweitvertretung des deutschen Rekordmeisters zum Einsatz kam.

Der 1,86 Meter große Rohdiamant bringt alle Anlagen mit, die im modernen Fußball von einem Abwehrspieler erwartet werden: Er ist schnell, zweikampfstark und überzeugt mit herausragendem Aufbauspiel. Darüber hinaus macht Kiala trotz seines jungen Alters bereits mit Führungsqualitäten auf sich aufmerksam.

Kein Wunder, dass sich der deutsche U17-Nationalspieler in dieser Saison regelmäßig im Kader von Vincent Kompany wiederfindet. Auf sein Debüt dürfte Kiala nicht mehr lange warten müssen.

Große Pläne

Seit wenigen Tagen steht fest, dass er mit einem langfristigen Arbeitspapier ausgestattet werden soll. Die Gespräche sind weit fortgeschritten. Wie die ‚Abendzeitung‘ berichtet, wird dem Verteidiger sogar zugetraut, eines Tages zum Stammspieler zu avancieren.

Bis dahin muss Kiala selbstredend noch einige Entwicklungsschritte gehen. Erst jüngst hat Karl aber eindrucksvoll unter Beweis gestellt, wie schnell man sich selbst beim großen FC Bayern etablieren kann.