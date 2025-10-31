Kompany singt Lobeshymne auf Jackson

Vincent Kompany ist alles andere als unzufrieden mit Nicolas Jackson (24). Obwohl die Chelsea-Leihgabe noch ohne Torerfolg in der Bundesliga ist, sieht der belgische Cheftrainer des FC Bayern den Sommerneuzugang als gute Ergänzung: „Nach meiner Meinung ist seine Integration sehr schnell gelaufen.“

„Mein Gefühl war, in der ersten Halbzeit gegen Dortmund hat er eine überragende Rolle gespielt“, erinnert sich Kompany. Zudem habe Jackson „sehr schnell verstanden“, was das Trainerteam von ihm erwartet. „Wir freuen uns, dass wir Jackson da haben. Er wird noch wichtig in dieser Saison“, so der ehemalige Innenverteidiger. Spielerisch sei Jackson bereits „da, wo er sein muss für uns“, bilanziert Kompany. „Alles andere“, damit sind wohl Tore des Mittelstürmers gemeint, „kommt noch“.