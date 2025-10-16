Schlager vor Comeback

Bei RB Leipzig gibt es frohe Kunde. Die Sachsen teilen mit, dass Xaver Schlager in der laufenden Woche das Teamtraining voll mitmachen konnte und dementsprechend am Wochenende wieder im Kader stehen wird.

Seit einem Monat musste der 28-jährige Mittelfeldmotor passen. Eine Muskelverletzung setzte den 47-fachen Nationalspieler von Österreich außer Gefecht. Auch bei Max Finkgräfe (21/Innenbandverletzung) geht es aufwärts. Gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr) wird der Ex-Kölner aber noch nicht sein RB-Debüt feiern können.