Liverpool vor neuem Rekord-Deal

Der FC Liverpool darf sich wohl auf einen Geldregen in Rekordhöhe freuen. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge könnte der LFC mit Trikotsponsor Standard Chartered zeitnah eine Einigung über einen neuen Deal erzielen. Seit 2010 ziert der Schriftzug der britischen Großbank das Trikot der Reds. Sollte eine Weiterführung der Kooperation über 2027 hinaus wider Erwaten nicht zustande kommen, würde Liverpool auch alternative Sponsoren in Betracht ziehen.

Liverpool erhofft sich von einem neuen Vertrag Einnahmen in Höhe von umgerechnet mehr als 80 Millionen Euro. Es wäre der lukrativste Trikotsponsorenvertrag in der Geschichte der Premier League. Nach den Transferausgaben im zurückliegenden Sommer von rund 482 Millionen Euro wird dem englischen Meister die Finanzspritze gut zu Gesicht stehen.