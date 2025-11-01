86 Millionen: Semenyo reagiert auf Wechselgerüchte

Antoine Semenyo (25) will sich von den Wechselspekulationen um seine Person nicht aus der Ruhe bringen lassen. Auf Nachfrage von ‚Sky Sports‘ erklärt der Außenstürmer des AFC Bournemouth: „Ich denke nicht zu viel darüber nach. Ich versuche, so präsent wie möglich zu bleiben. Man sieht die Nachrichten ständig, ich sehe sie auch, ich bin mir dessen bewusst, aber ich versuche, mich zu konzentrieren.“ Dem FC Liverpool wird Interesse an Semenyo nachgesagt, als Preisschild werden umgerechnet mehr als 86 Millionen Euro gehandelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Als sie (die Teamkollegen, Anm. d. Red.) alle gegangen sind, gab es viel Interesse und Hin und Her mit dem Verein. Aber ich wusste, dass der Trainer dieses Jahr etwas in petto hat. Wir haben die letzte Saison so gut abgeschlossen und konnten daran anknüpfen, vor allem mit den Spielern, die wir neu verpflichtet haben“, sagt Semenyo, der beim überraschenden Tabellenzweiten in dieser Saison auf neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Assists) in neun Ligaspielen kommt. Der ghanaische Nationalspieler ist „froh, dass ich mich entschieden habe, hier zu bleiben, denn ich genieße jeden Moment.“