Van Dijks Traum von Real

Virgil van Dijk (34) wird offenbar mit etwas Wehmut heute Abend (21 Uhr) in der Champions League gegen Real Madrid antreten. Die ‚as‘ verweist darauf, dass es sich bei den Königlichen um den absoluten Wunschklub von van Dijk handele.

Bevor der Kapitän seinen auslaufenden Vertrag beim FC Liverpool im April bis 2027 verlängerte, boten seine Berater ihn mehrfach bei Real an – erfolglos. Alter und Verletzungsgeschichte von van Dijk schreckten die Königlichen ab, so die ‚as‘.