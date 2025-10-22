Salah-Krise: Schneller Liverpool-Vorstoß bei Semenyo?

Der FC Liverpool drückt im Werben um Antoine Semenyo (25) womöglich schon zeitnah aufs Gaspedal. Laut einem Bericht von ‚The i paper‘ erwägen die Reds einen Transfer des Flügelstürmers bereits im Winter, da Klub-Ikone Mohamed Salah (33) derzeit seiner Form hinterherläuft (nur zwei Premier League-Treffer) und mit Ägypten am Afrika-Cup (21. Dezember bis 18. Januar) teilnehmen wird.

Die Liverpool-Verantwortlichen sollen in Semenyo, der nach neun Ligaspielen bei sechs Toren und drei Vorlagen steht, ohnehin den idealen langfristigen Salah-Ersatz sehen. In seinem bis 2030 datierten Vertrag beim AFC Bournemouth hat Semenyo dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel, deren genaue Höhe unklar ist. Berichten zufolge fordern die Cherries mehr als 86 Millionen Euro für den Rechtsfuß, an dem weiterhin auch die Konkurrenten Manchester United, FC Arsenal und Tottenham Hotspur interessiert sind.