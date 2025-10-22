Tonali-Vertrag heimlich verlängert

Newcastle United hat bei Sandro Tonali (25) offenbar schon vor geraumer Zeit vorgesorgt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wurde der Vertrag des Italieners während seiner zehnmonatigen Sperre wegen Wettverstößen heimlich verlängert. Der neue Vertrag sei bis 2029 datiert, mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Tonali war im Sommer 2023 für rund 63 Millionen Euro vom AC Mailand zu den Magpies gewechselt. Kurz darauf verbüßte er besagte Wettsperre. Zuletzt wurde Juventus Turin mit dem 29-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht, der in der laufenden Saison in allen acht Ligapartien für Newcastle zum Einsatz kam (eine Vorlage).