Menü Suche
Kommentar
Premier League

Tonali-Vertrag heimlich verlängert

von Leon Morsbach - Quelle: The Athletic
Sandro Tonali für Newcastle im Einsatz @Maxppp

Newcastle United hat bei Sandro Tonali (25) offenbar schon vor geraumer Zeit vorgesorgt. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wurde der Vertrag des Italieners während seiner zehnmonatigen Sperre wegen Wettverstößen heimlich verlängert. Der neue Vertrag sei bis 2029 datiert, mit einer Option auf ein weiteres Jahr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tonali war im Sommer 2023 für rund 63 Millionen Euro vom AC Mailand zu den Magpies gewechselt. Kurz darauf verbüßte er besagte Wettsperre. Zuletzt wurde Juventus Turin mit dem 29-fachen Nationalspieler in Verbindung gebracht, der in der laufenden Saison in allen acht Ligapartien für Newcastle zum Einsatz kam (eine Vorlage).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Newcastle
Sandro Tonali

Weitere Infos

Premier League Premier League
Newcastle Logo Newcastle United
Sandro Tonali Sandro Tonali
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert