Wintertransfer: Naldo bringt Cleiton in die Bundesliga

Der VfL Wolfsburg rangiert einmal mehr weit unter den Erwartungen, steht nach sieben Spielen mit nur einem Sieg auf Tabellenplatz 15 der Bundesliga. Rund um Team, Trainer und Führung rumort es mal wieder gewaltig – und dennoch bleibt offenbar Zeit, den ersten Winterneuzugang einzutüten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll im Januar der brasilianische Innenverteidiger Cleiton den Weg in die Autostadt finden. Der 22-Jährige ist dann ablösefrei zu haben, sein Vertrag bei Flamengo Rio de Janeiro läuft zum Jahreswechsel aus.

Cleiton ist ein echter Geheimtipp. 1,94 Meter Körpergröße und ein starker linker Fuß sind überall gern gesehene Voraussetzungen für Abwehrspieler, doch hat der Mann vom Zuckerhut bislang kaum Erfahrung gesammelt: Gerade einmal sieben Erstligaspiele stehen zu Buche. In Wolfsburg soll er langsam herangeführt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch wie kommen die Wölfe nun auf Cleiton? Die Antwort: Ex-Bundesliga-Star Naldo ist laut dem ‚kicker‘ in den Deal involviert. Der einstige Abwehrboss der Wölfe half schon im vergangenen Sommer beim Transfer des Brasilianers Vinicius Souza (26) zum VfL mit. Cleiton wird von derselben Beratungsagentur betreut.