Fast 90 Millionen: Greift Liverpool wieder tief in die Tasche?

Der FC Liverpool hat den Kader in diesem Sommer ordentlich umgebaut. Dennoch wird weiter gebastelt, gleich sechs Kandidaten – darunter Nico Schlotterbeck (25) von Borussia Dortmund – kommen für die Defensive in Frage, um etwa Ibrahima Konaté (26) im kommenden Sommer zu ersetzen.

Doch auch in der Offensive sehen die Verantwortlichen an der Anfield Road offenbar noch Potenzial. Wie das Portal ‚teamtalk‘ berichtet, ist Sportdirektor Richard Hughes ein großer Fan von Antoine Semenyo, den Hughes selbst vor zweieinhalb Jahren für zehn Millionen Euro zum AFC Bournemouth geholt hatte.

Erst im Juli verlängert

Der 25-jährige Ghanaer schießt in dieser Saison bisher die Premier League kurz und klein, nach acht Spielen steht er bei sechs Toren und drei Vorlagen. Klar, dass der Rechtsfuß, der offensiv alle Positionen bekleiden kann, ein hohes Preisschild hat. Zumal er erst im Juli bis 2030 verlängerte. Dem Bericht zufolge verlangen die Cherries für Semenyo, der auch eine Ausstiegsklausel besitzen soll, mehr als 86 Millionen Euro.

In der Vergangenheit hatte sich bereits Manchester United intensiv um den Angreifer bemüht, auch der FC Arsenal hat seine Fühler schon ausgestreckt. Bournemouth steht vor der heutigen (16 Uhr) Partie gegen Crystal Palace auf Platz vier – nur zwei Zähler hinter Primus Arsenal.