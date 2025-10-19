Nicht nur Schlotterbeck: Drei weitere BVB-Profis heiß begehrt

Real Madrid, der FC Bayern und der FC Liverpool beschäftigen sich mit der Personalie Nico Schlotterbeck (25), Borussia Dortmund wiederum will unbedingt verlängern. Ausgang offen.

Interesse bei einigen Topklubs weckt auch weiterhin Serhou Guirassy (29). Der Torjäger könnte im nächsten Sommer per 50-Millionen-Ausstiegsklausel wechseln. Der FC Barcelona und Paris St. Germain werden gehandelt.

Duo im England-Fokus

Almugera Kabar (19) würde gerne in die Premier League wechseln, am liebsten schon im Winter. Der Linksverteidiger, in dieser Saison noch ohne Einsatz, ist unter anderem beim FC Brentford ein Thema.

Julian Brandt (29) brachten englische Medien zuletzt mit Tottenham Hotspur, Newcastle United und Aston Villa in Verbindung. Denkbar ist mittlerweile aber auch wieder eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags.