Vertragsverlängerung: Neue Hoffnung für Brandt

Viele Fans ahnten Böses, als Borussia Dortmund vor dem 2:0-Sieg gegen den 1. FSV Mainz den kurzfristigen Ausfall von Torgarant Serhou Guirassy (29) bekanntgab. Doch dann trat Julian Brandt auf den Plan, der mit zwei Vorlagen den Weg zum Sieg ebnete. Durch den Auftritt sind auch dessen Chancen auf eine Vertragsverlängerung gestiegen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, darf sich der Mittelfeldspieler inzwischen berechtigte Hoffnungen auf einen Verbleib an der Strobelallee machen. Voraussetzung ist Konstanz – der 29-Jährige muss jetzt weitere Top-Darbietungen folgen lassen. Erfüllt Brandt diese Bedingung, ist eine Verlängerung alles andere als ausgeschlossen, zumal auch Trainer Niko Kovac vom Rechtsfuß überzeugt ist.

Zugute kommt Brandt auch das Interesse dreier Premier League-Klubs: Bei Newcastle United, Aston Villa und Tottenham Hotspur steht der Ex-Leverkusener auf dem Zettel. Gut möglich, dass sich die Schwarz-Gelben dadurch schon bald zum Handeln gezwungen sehen.