Summe bekannt: Die nächsten Billig-Details zur Guirassy-Ausstiegsklausel

Schon in der vergangenen Transferperiode hätte Serhou Guirassy Borussia Dortmund dank einer Ausstiegsklausel für 60 bis 75 Millionen Euro verlassen können. Doch zuletzt sickerte durch, dass der Passus im kommenden Sommer niedriger ist. Nun ist auch die Summe bekannt.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, liegt die Höhe der Ausstiegsklausel dann nur noch bei 50 Millionen Euro. Mehr noch: Der Stürmer besitzt einen Staffelvertrag, die festgeschriebene Ablöse sinkt bis zum Vertragsende 2028 immer weiter. Nach wie vor gilt der Passus aber nur für europäische Spitzenvereine.

Ein Abgang des 29-Jährigen würde den BVB hart treffen. Der FC Barcelona ist dem Boulevardblatt zufolge „durchaus interessiert“ am Rechtsfuß, auch über Paris St. Germain gibt es Gerüchte. Ob Guirassy im kommenden Sommer tatsächlich nochmal den nächsten Schritt wagen will?