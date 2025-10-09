BVB aufgepasst: Guirassy wird zum Schnäppchen

Borussia Dortmund kann sich glücklich schätzen, einen verlässlichen Torjäger wie Serhou Guirassy in den eigenen Reihen zu wissen. Doch der BVB muss sich in Acht nehmen, schließlich verfügt der Guineer seit dem Sommer über eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel für 60 bis 75 Millionen Euro zu gewissen europäischen Topklubs ermöglicht und auch im kommenden Jahr gültig ist.

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Guirassy dann zum Schnäppchenpreis zu haben. Demnach ist der Passus im nächsten Sommer günstiger als noch in der zurückliegenden Wechselperiode. Das ruft prominente Interessenten auf den Plan.

Insbesondere der FC Barcelona hat es auf Guirassy abgesehen, Trainer Hansi Flick gilt als großer Befürworter des 29-Jährigen. Gut möglich, dass in den kommenden Wochen noch weitere Bewerber in das Rennen um den Topstürmer einsteigen. Sein Vertrag beim BVB, dem in diesem Fall die Hände gebunden wären, läuft noch bis 2028.