Menü Suche
Kommentar 26
Bundesliga

BVB aufgepasst: Guirassy wird zum Schnäppchen

Borussia Dortmund muss sich womöglich mit einem Abgang von Serhou Guirassy auseinandersetzen. Der Torjäger ist im kommenden Sommer günstiger zu haben als noch in diesem Jahr.

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky
1 min.
Marcel Sabitzer und Serhou Guirassy freuen sich @Maxppp

Borussia Dortmund kann sich glücklich schätzen, einen verlässlichen Torjäger wie Serhou Guirassy in den eigenen Reihen zu wissen. Doch der BVB muss sich in Acht nehmen, schließlich verfügt der Guineer seit dem Sommer über eine Ausstiegsklausel, die ihm einen Wechsel für 60 bis 75 Millionen Euro zu gewissen europäischen Topklubs ermöglicht und auch im kommenden Jahr gültig ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, ist Guirassy dann zum Schnäppchenpreis zu haben. Demnach ist der Passus im nächsten Sommer günstiger als noch in der zurückliegenden Wechselperiode. Das ruft prominente Interessenten auf den Plan.

Insbesondere der FC Barcelona hat es auf Guirassy abgesehen, Trainer Hansi Flick gilt als großer Befürworter des 29-Jährigen. Gut möglich, dass in den kommenden Wochen noch weitere Bewerber in das Rennen um den Topstürmer einsteigen. Sein Vertrag beim BVB, dem in diesem Fall die Hände gebunden wären, läuft noch bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (26)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Barcelona
Serhou Guirassy

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Barcelona Logo FC Barcelona
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert