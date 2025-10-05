Sechs Kandidaten: Liverpool vor Abwehr-Transfer?

Beim FC Liverpool stehen derzeit mit Virgil van Dijk (34), Ibrahima Konaté (26) und Joe Gomez (28) nur drei fitte Innenverteidiger im Kader. Nach dem Schock um Youngster Giovanni Leoni (18), der erst im Sommer für 31 Millionen Euro von Parma Calcio gekommen war und sich in seinem ersten Einsatz einen Kreuzbandriss zuzog, denken die Reds weiter darüber nach, im Winter nachzulegen.

Laut ‚Talksport‘ befinden sich die Verantwortlichen derzeit in Gesprächen, ob ein weiterer Defensivmann dazugeholt werden soll. Im Fokus bleibt dabei vor allem Marc Guéhi (25/Crystal Palace), der bereits im Sommer kurz vor einem 40 Millionen Euro schweren Wechsel an die Anfield Road stand. Der Vertrag des englischen Nationalspielers läuft am Saisonende aus, dem Bericht zufolge plant Guéhi, der auch beim FC Bayern gehandelt wird, derzeit allerdings keinen Winter-Abgang.

Unterdessen nennt ‚Talksport‘ fünf weitere Kandidaten, die im Blickfeld des amtierenden Meisters stehen: Sven Botman (25/Newcastle United), Willian Pacho (23/Paris St. Germain), Zeno Debast (21) und Ousmane Diomandé (21/beide Sporting) sowie Levi Colwill (21/FC Chelsea), der jedoch wegen einer Kreuzbandverletzung derzeit wohl keine Option darstellt. Gut denkbar, dass die zahlungskräftigen Reds bei dem vollen Spielplan im Januar einen neuen Innenverteidiger an Bord holen.