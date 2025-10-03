Menü Suche
Medien: Bayern fragt bei Arsenal-Star an

Der FC Arsenal will den Vertrag mit einem wichtigen Stammspieler verlängern. Aber auch der FC Bayern soll die Situation im Blick haben.

von David Hamza - Quelle: CaughtOffside
Max Eberl in der Allianz Arena des FC Bayern

Der FC Bayern mischt angeblich im Poker um Rechtsverteidiger Jurriën Timber (24) mit. Laut ‚CaughtOffside‘ haben die Münchner auch schon Kontakt aufgenommen, ebenso ein weiterer namentlich nicht genannter Topklub aus Europa.

Derweil bemüht sich der FC Arsenal um eine Vertragsverlängerung. Die Verhandlungen laufen und die Chancen, dass Timber seinen bis 2028 datierten Kontrakt erneuert, sollen gut stehen.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta sagte am Freitag auf entsprechende Nachfrage, Timber werde „hoffentlich eine lange Karriere bei uns haben. […] Ich schätze ihn sehr. Er hat fast alle Qualitäten, die man sich von einem Verteidiger wünscht.“

defaultAltAttribute

Der niederländische Nationalspieler war im Sommer 2023 für 40 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach London gekommen. Bei den Gunners ist Timber auf der rechten Abwehrseite gesetzt.

Bundesliga
Premier League
FC Bayern
Arsenal
Jurriën Timber

