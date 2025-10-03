Real: Alonso fordert Geduld mit Endrick

Xabi Alonso ist überzeugt, dass Endrick (19) für Real Madrid im weiteren Saisonverlauf noch eine Hilfe sein wird. „Endrick trainiert seit Wochen gut, er erholt sich von einer langen Verletzung“, so Alonso in einer Medienrunde am Freitag. Endrick, führte Alonso aus, habe „einen guten Torinstinkt, einen brutalen Abschluss und spielt großartige Pässe. Er wird seine Chancen bekommen. Seine Zeit wird kommen.“

Nach einer Oberschenkelverletzung stand Endrick bei den vergangenen vier Spielen wieder im Kader, blieb aber ohne Einsatzminute. Im Sommer gab es Interessenten für eine Ausleihe des 14-fachen brasilianischen Nationalspielers, dieser wollte aber unbedingt in Madrid bleiben. Für 47,5 Millionen Euro war Endrick vor etwas mehr als einem Jahr von Palmeiras zu den Königlichen gekommen.