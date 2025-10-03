Leipzig überließ Silva dem BVB

Borussia Dortmund konnte auch dank RB Leipzig den Transfer von Fábio Silva (23) eintüten. Der Stürmer stand bekanntlich lange Zeit bei den Sachsen auf dem Zettel, die laut der ‚Bild‘ allerdings von einer Verpflichtung Abstand nahmen, als die Verhandlungen mit Göztepe über einen Transfer von Wunschlösung Rômulo (23) Fahrt aufnahmen. Der Brasilianer kam für 20 Millionen Euro zum Bundesligisten.

Ein Transfer des Portugiesen wäre im Paket aus Ablöse und Gehalt deutlich teurer gewesen. Bei Silva, der letztlich für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers zu den Schwarz-Gelben wechselte, musste sich der BVB erstmal mit einer Adduktorenverletzung abfinden. Mittlerweile ist er aber fit und könnte beim Duell gegen RB am morgigen Samstag (15:30 Uhr) auflaufen.