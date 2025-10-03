Real-Wechsel: Grimaldo bestätigt Gespräche mit Alonso

Seit zwei Jahren ist Alejandro Grimaldo aus der Startelf von Bayer Leverkusen nicht mehr wegzudenken. Als einer der wenigen Leistungsträger hat er die Werkself in diesem Sommer nicht verlassen. Doch seit jeher liebäugelt der 30-Jährige mit einer Rückkehr in seine Heimat Spanien. In der abgelaufenen Transferphase hätte ein Wechsel zustande kommen können.

Wie Grimaldo in der Sendung ‚El Laguero‘ betont, bestand die Möglichkeit, seinem Trainer Xabi Alonso zu Real Madrid zu folgen: „Zu Real Madrid wechseln? Es bestand immer die Möglichkeit, mit Xabi Alonso nach Madrid zu gehen, aber letztendlich kam es nicht dazu. Xabi Alonso und ich hatten einige Gespräche, als ich noch bei Bayer Leverkusen war, aber mehr auch nicht. Er musste erst nach Valdebebas kommen und sich dort umsehen, wie alles so war, um sich zu organisieren.“

Auch mit Stadtrivale Atlético und dem FC Barcelona habe der Schienenspieler gesprochen: „Es hat Gespräche mit Atlético Madrid gegeben hat, aber wie ihr seht, ist praktisch nichts daraus geworden. Vielleicht gab es die Möglichkeit, zu Barça zu wechseln, aber es kam nicht dazu.“

Beim Vizemeister dürfte man froh sein, dass Grimaldo im Rheinland verblieben ist, schließlich zeigt er auch in der laufenden Spielzeit wieder starke Leistungen. Bayer würde mit dem Standardspezialisten sogar gerne über 2027 hinaus verlängern. Das wird jedoch alles andere als ein Selbstläufer.