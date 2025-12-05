Menü Suche
Kommentar 1
Live Weltmeisterschaft

Die WM-Auslosung im Live-Ticker

Um 18 Uhr werden in Washington die Gruppen für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausgelost. FT hält euch mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden.

von Lukas Weinstock
1 min.
Der Weltmeister-Pokal wird in die Höhe gestreckt @Maxppp

Auslosung im Kennedy Center

Die Auslosung findet in Washington DC statt. Die Lose im Kennedy Center ziehen der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand, der siebenmalige Super Bowl-Sieger Tom Brady, Ex-Basketball-Star Shaquille O’Neal, Eishockey-Legende Wayne Gretzky und mit Aaron Judge einer der aktuell besten Baseballspieler der Welt. Durch den Abend führen Heidi Klum und Kevin Hart.

Andrea Bocelli beginnt den Abend

Die Übertragung hat begonnen. Sänger Andrea Bocelli eröffnet den Abend.

Herzlich Willkommen

Herzlich Willkommen im Live-Ticker. Um 18 Uhr beginnt die FIFA offiziell mit der Auslosung.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Weltmeisterschaft

Weitere Infos

Weltmeisterschaft Weltmeisterschaft
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert