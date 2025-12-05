Die WM-Auslosung im Live-Ticker

Die Auslosung findet in Washington DC statt. Die Lose im Kennedy Center ziehen der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand, der siebenmalige Super Bowl-Sieger Tom Brady, Ex-Basketball-Star Shaquille O’Neal, Eishockey-Legende Wayne Gretzky und mit Aaron Judge einer der aktuell besten Baseballspieler der Welt. Durch den Abend führen Heidi Klum und Kevin Hart.