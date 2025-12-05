Weltmeisterschaft
Die WM-Auslosung im Live-Ticker
Um 18 Uhr werden in Washington die Gruppen für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr ausgelost. FT hält euch mit einem Live-Ticker auf dem Laufenden.
1 min.
@Maxppp
Auslosung im Kennedy Center
Die Auslosung findet in Washington DC statt. Die Lose im Kennedy Center ziehen der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand, der siebenmalige Super Bowl-Sieger Tom Brady, Ex-Basketball-Star Shaquille O’Neal, Eishockey-Legende Wayne Gretzky und mit Aaron Judge einer der aktuell besten Baseballspieler der Welt. Durch den Abend führen Heidi Klum und Kevin Hart.
Andrea Bocelli beginnt den Abend
Die Übertragung hat begonnen. Sänger Andrea Bocelli eröffnet den Abend.
Herzlich Willkommen
Herzlich Willkommen im Live-Ticker. Um 18 Uhr beginnt die FIFA offiziell mit der Auslosung.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden