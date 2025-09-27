Grimaldo-Poker: Schlechte Karten für Bayer

Frühzeitig würde Bayer Leverkusen gerne den 2027 auslaufenden Vertrag mit Freistoßspezialist Alejandro Grimaldo (30) verlängern. Dass der spielstarke Linksverteidiger im Gegensatz zu vielen anderen Leistungsträgern im Sommer gehalten werden konnte, war schon ein erster Erfolg, lag aber auch an fehlenden Angeboten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob es zu einer erneuten Unterschrift bei Bayer kommt, ist derweil fraglich. Aus seinem Wunsch, endlich auch mal in der spanischen Heimat aufzulaufen, macht der zehnfache Nationalspieler kein Geheimnis.

Der ‚kicker‘ berichtet zudem, dass eine zeitnahe Verlängerung kein Thema ist, generell sogar als unwahrscheinlich gilt und „eine große Überraschung“ wäre. Vom Tisch ist diese aber natürlich noch nicht final – konkrete Verhandlungen dürften aber noch eine Weile auf sich warten lassen und vor allem von attraktiven Alternativen aus La Liga abhängen.