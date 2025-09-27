West Ham mit neuem Trainer einig

Nachdem West Ham United Trainer Graham Potter am heutigen Samstagmittag entlassen hat, steht nun bereits sein Nachfolger in den Startlöchern. Wie Ben Jacobs und ‚Talksport‘ berichten, wird Nuno Espírito Santo der neue Cheftrainer der Hammers und könnte bereits beim Ligaspiel am kommenden Montag gegen den FC Everton (21 Uhr) an der Seitenlinie stehen.

Espírito Santo selbst wurde erst vor gut zwei Wochen bei Nottingham Forest entlassen. Sportlich lief es bei den Tricky Trees unter dem Portugiesen zwar gut, hinter den Kulissen gab es allerdings Meinungsverschiedenheiten zwischen Klub und Trainer. Nach Wolverhampton, Tottenham und zuletzt Nottingham ist West Ham für Espírito Santo bereits die vierte Station in der Premier League.