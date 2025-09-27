Menü Suche
West Ham feuert Potter

von David Hamza - Quelle: whufc.com
Graham Potter ist nicht länger Trainer von West Ham United. Die Londoner teilen offiziell mit, dass der Chefcoach und sein Trainerstab mit sofortiger Wirkung entlassen wurden. Potter hatte erst im Januar bei West Ham übernommen, aus 25 Pflichtspielen holte er einen schwachen Punkteschnitt von 0,92. In der Liga stehen die Hammers auf dem vorletzten Platz, am Montag ist man beim FC Everton zu Gast.

Wer die Potter-Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Gehandelt wurden zuletzt unter anderem die vereinslosen Gary O’Neil, Nuno Espírito Santo und Slaven Bilic, der West Ham bereits von 2015 bis 2017 trainiert hatte.

