Premier League
Optimismus bei Saka
@Maxppp
Mikel Arteta ist guter Dinge, dass Bukayo Saka seinen Vertrag beim FC Arsenal über 2027 hinaus ausdehnen wird. Am heutigen Freitag sagte der Trainer der Gunners: „Ich würde es lieben. Er ist ein extrem glücklicher Spieler, der stolz auf die Rolle ist, die er innehat.“
Arteta weiter: „Die Dinge werden ihren natürlichen Lauf nehmen. Jeder weiß, wie wichtig Bukayo für uns ist. Hoffentlich können wir verlängern.“ Saka stammt aus der Arsenal-Jugend und hat mit seinen 24 Jahren schon 267 Profispiele für die Gunners auf dem Buckel. Dabei erzielte er je 71 Tore und Assists.
