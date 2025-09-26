„Deswegen ist er ein Glücksgriff für Bayern“

Max Eberl ist voll des Lobes für Vincent Kompany. „Als Trainer bist du verantwortlich für die Mannschaft und Vincent Kompany hat einen extrem großen Anteil an der aktuellen Saison“, sagt der Sportvorstand des FC Bayern gegenüber ‚Sky‘. Die Münchner sind nach sieben Pflichtspielen noch ohne Punktverlust. Kompany, so Eberl weiter, habe „eine fantastische Entwicklung genommen. Erfolge stellen sich nicht automatisch ein, sondern das ist harte Arbeit. Das hat er letztes Jahr begonnen und das setzt er diese Saison nahtlos fort.“

Eberl präzisiert: „Vincent Kompany hat Spieler wie Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leon Goretzka mit neuem Leben, neuer Wahrnehmung und auch mit neuer Lust erweckt. Er hat sie gesund gemacht.“ In dieser Saison setze sich das „nahtlos fort. Jetzt mit Neuzugängen, auch aus dem Campus, mit Lennart Karl, den er genauso gut integrieren möchte, aufbauen möchte.“ Kompany sage „immer ganz bewusst, er möchte keinen Hype, sondern er möchte eine Entwicklung anstoßen, damit er die nächsten 15 Jahre, 20 Jahre im Profifußball auftaucht und kein One-Hit-Wonder ist. Und das spricht für Kompany.“ Eberl meint: „Deswegen ist er ein Glücksgriff für den FC Bayern.“