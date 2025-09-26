Menü Suche
Bayern hofft auf Dreier-Comeback

von David Hamza - Quelle: Sky
Jamal Musiala sitzt auf dem Platz @Maxppp

Beim FC Bayern fiebert man der Rückkehr der drei Langzeitverletzten Alphonso Davies (24), Hiroki Ito (26) und Jamal Musiala (22) entgegen. Sportvorstand Max Eberl sagt bei ‚Sky‘: „Wir haben die ernsthafte Hoffnung, dass alle drei in diesem Jahr noch auf dem Platz stehen können.“

Davies fehlt seit Ende März mit einem Kreuzbandriss, Ito zog sich vor sechs Monaten und nur knapp zwei Monate nach seinem Comeback zum zweiten Mal einen Mittelfußbruch zu, Musiala erlitt Anfang Juli bei der Klub-WM einen Wadenbeinbruch.

