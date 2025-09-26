Menü Suche
Zwei bittere Barça-Ausfälle

von Fabian Ley
Raphinha und Lamine Yamal im Barça-Trikot @Maxppp

Der FC Barcelona muss vorerst auf zwei Stammspieler verzichten. Laut Vereinsangaben fällt Flügelstürmer Raphinha bis nach der Länderspielpause Mitte Oktober aus. Der 28-jährige Brasilianer erlitt am gestrigen Donnerstag beim 3:1-Auswärtssieg gegen Real Oviedo eine Muskelverletzung am rechten Oberschenkel.

Darüber hinaus hat sich auch Stammkeeper Joan García beim Training am heutigen Freitag verletzt, der 24-Jährige hat sich einen Riss des Innenmeniskus im linken Knie zugezogen und fehlt vier bis sechs Wochen. Barça muss unter anderem beim wichtigen Champions League-Duell gegen Paris St. Germain am 1. Oktober (21 Uhr) auf das Duo verzichten.

